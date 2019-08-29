Исполнитель роли Мориарти в сериале "Шерлок" приедет на Comic Con Russia

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ирландский актер Эндрю Скотт, известный по роли Мориарти в сериале "Шерлок", станет специальным гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который пройдет в Москве в октябре. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"5 и 6 октября актер выступит на сцене конвента, примет участие в фотосессиях и раздаст автографы поклонникам", - сказали в пресс-службе.

Помимо работы в сериале "Шерлок" Скотт известен по фильмам "Виктор Франкенштейн", "007: Спектр", историческом сериале "Корона". Среди других его работ - главная роль в эпизоде "Осколки" пятого сезона фантастической антологии "Черное зеркало". В 2020 году в широкий прокат выйдет военная драма "1917", в которой Скотт снялся вместе с Бенедиктом Камбербэтчем и Ричардом Мэдденом.

Ранее организаторы Comic Con Russia сообщили, что одним из гостей станет датский актер Мадс Миккельсен, известный по сериалу "Ганнибал". Он выступит на фестивале, раздаст автографы и примет участие в фотосессиях.

Comic Con Russia пройдет в Москве в шестой раз с 3 по 6 октября в выставочном комплексе "Крокус Экспо", павильон № 1. Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая выставка интерактивных развлечений "Игромир".