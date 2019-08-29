Умер актер Александр Числов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

"Нам сегодня сообщили, что актер Александр Числов скончался", - отметил собеседник агентства, не уточнив причину смерти артиста. Дата и место похорон пока неизвестны.

Александр Числов снялся почти в 150 фильмах. Среди них эпизодические роли в таких картинах, как "Сто дней до приказа", "Горячев и другие", "Петербургские тайны", "Курочка Ряба", "Вор", "Легенда номер 17" и другие.