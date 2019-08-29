Народные изделия из дерева и камня представили в Махачкале на форуме молодых ремесленников

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Каменные и серебряные вазы и деревянные изделия народов, проживающих в Дагестане, представлены на открывшемся в четверг II Республиканском форуме молодых ремесленников в Махачкале.

Выставка, на которую собрались ремесленники почти со всего Дагестана, расположилась на аллее в центре города. Под открытым небом мастера продемонстрировали свои изделия из серебра, камня и дерева, в том числе ювелирные украшения, кинжалы, шахматы, вазы, кувшины, и иную утварь.

Как сообщил на открытии первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов, на вставке показан "бренд Дагестана". "Кубачинские, унцукульские изделия, ковры будут показаны, предполагаются мастер-классы. Делается все, чтобы росло мастерство молодых ремесленников, опыт представления работ. В этом году победители поедут на выставку "Ладья", руководство выставочного объединения предлагает в 2020 году провести ее в Махачкале", - сказал Карибов.

По словам министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расула Ибрагимова, министерство всегда будет поддерживать мастеров и инициативы, направленные на передачу навыков.