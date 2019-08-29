Более 20 тыс. человек посетили выставку "Здесь и сейчас" в московском "Манеже"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек, среди которых 5 тыс. иностранных туристов, побывали на выставке современного искусства "Здесь и сейчас" в московском "Манеже" с 26 июля по 25 августа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба выставки.

"Выставку современного искусства "Здесь и сейчас" за месяц работы посетили более 20 тыс. человек. Всего за месяц на выставке прошло 63 мероприятия образовательной программы, 10 детских мероприятий, восемь кинопоказов. В образовательной программе было задействовано 17 институций и более 50 художников и художественных деятелей", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что среди посетителей было около 5 тыс. иностранных туристов.

Проект объединил в одном выставочном пространстве 12 направлений современного искусства в отдельных павильонах. Его особенностью в этом году стал акцент на художественном образовании - каждый день на выставке проходили лекции, мастер-классы, круглых столы, дискуссии. Участниками стали современные художники и кураторы: Владислав Кирпичев (архитектура), Анатолий Осмоловский (скульптура), Айдан Салахова (живопись), Александр Корноухов (мозаика), Виктор Меламед (графика), Андрей Сильвестров (кино), Дмитрий Крымов (театр), Михаил Лабазов (стрит-арт), Сергей Братков (фотография), Дмитрий Знаменский (новые технологии), Светлана Тегин (мода), Елена Тупысева (танец). В формате творческих студий они продемонстрировали основные этапы создания произведений разных жанров.

В работе над выставкой "Здесь и сейчас" была задействована команда из 500 человек. За время проекта посетители создали более 200 рисунков и эскизов, собрали около 50 мозаик. Экскурсии проводили более 50 медиаторов: они знакомили гостей с современным искусством в целом и непосредственно с представленными художественными проектами.

"Здесь и сейчас" - второй ежегодный проект, который представил достижения московского современного искусства. Организаторами выступили Департамент культуры города Москвы, Московский музей современного искусства и Центральный выставочный зал "Манеж". В проекте приняли участие Российская академия художеств, МГАХИ им. Сурикова, ГИТИС, "Росизо - ГЦСИ", Британская высшая школа дизайна, Московская школа фотографии и мультимедиа им. Родченко, институт "База", школа-студия EDAS, художественная студия "ДЭЗ № 5", Центр современного танца "Цех", Tegin Fashion House и Центр современного искусства "Винзавод", Мастерская коллективного кино.

Цель выставочного проекта, который планируется проводить ежегодно, - выстроить со зрителем диалог о современной культуре, дать представление о ее формальном и идейном разнообразии, полифоничности и энергии художественной жизни современного города.