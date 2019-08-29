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Figaro: умер актер Мишель Омон

Он снялся за свою карьеру более чем в 150 фильмах, включая картины "Игрушка" и "Папаши"

ТАСС, 29 августа. Трехкратный номинант на кинопремию "Сезар", французский актер театра и кино Мишель Омон умер в ночь со среды на четверг в возрасте 82 лет. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на костюмершу актера Паскаль Бордэ.

Омон родился 15 октября 1936 года в Париже. Окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства. За свою карьеру актер снялся более чем в 150 фильмах, преимущественно играя героев второго плана. Самые известные работы Омона в кино - роль директора магазина в фильме Франсиса Вебера "Игрушка" (Le Jouet, 1976) и отца пропавшего подростка в ленте "Папаши" (Les Compres, 1983).

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