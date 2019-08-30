Русский музей в сентябре вернет из Третьяковки самую масштабную картину Репина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Государственный Русский музей планирует в начале сентября вернуть в экспозицию картину Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения" после ее возвращения с выставки в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Крупноформатное полотно размером 4 на 8 м занимает в Михайловском дворце целый зал, оно покидало стены музея после поступления в коллекцию в 1938 году лишь дважды.

"Картина "Госсовет" вернется в Русский музей в начале сентября. После распаковки и подготовки ее повесят на прежнее место в зале", - сказали в пресс-службе.

Русский музей весной отправил на выставку к 175-летию со дня рождения Репина в Новую Третьяковку на Крымском Валу 54 живописных и 24 графических произведения художника из своей коллекции. Всего в Москве было показано более 170 живописных полотен и более 130 графических работ из музеев России и зарубежья, а также из частных собраний. Выставка, которую посетили около 600 тыс. человек, завершилась 18 августа.

Для транспортировки крупногабаритного полотна его накатывают на вал. После доставки в Русский музей и осмотра специалистами картина будет возвращена в раму, которая не покидала стен музея. В зале, где обычно экспонируется "Госсовет", на время отсутствия картины была размещена временная выставка работ художников второй половины XIX века на сюжеты истории допетровской Руси. Для того, чтобы замаскировать раму "Госсовета", в зале была поставлена временная стена.

Картину, посвященную заседанию Госсовета, Репин создавал по правительственному заказу, ему помогали ученики - Б. М. Кустодиев и И. С. Куликов. У них получилось грандиозное полотно - уникальное и по количеству изображенных лиц (81), и по размерам. Все члены учрежденного Александром I Государственного совета присутствуют в Круглом зале Мариинского дворца. На центральном месте - Николай II и представители императорского дома, занимавшие важнейшие посты в государстве.

Выставки к юбилею Репина

Илья Репин (1844-1930 годы) - русский художник эпохи демократического реализма, академик Императорской Академии художеств. Портретист, автор картин исторического и бытового жанров. Его кисти принадлежат картины "Бурлаки на Волге", "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", "Садко в подводном царстве", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" и другие известные произведения.

Выставка в Третьяковской галерее открыла серию проектов, посвященных юбилею художника. Петербургская выставка к 175-летию со дня рождения Репина откроется 3 октября. После экспозиции в Москве и Санкт-Петербурге выставка будет показана в музее Пти-Пале в Париже, а в 2021 году в Художественном музее Атенеум в Хельсинки.