Пермский театр оперы перешел на новую модель управления после ухода Курентзиса

ТАСС, 30 августа. Пермский оперный театр после ухода с поста художественного руководителя дирижера Теодора Курентзиса перешел на новую модель управления во главе с генеральным директором Андреем Борисовым. Вместе с художественным советом он займется определением художественной стратегии театра, сообщается на сайте администрации губернатора края.

Курентзис ранее принял решение с 20 августа оставить пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, связав это с непониманием его деятельности со стороны властей региона. В дальнейшем он намерен сосредоточиться на развитии оркестра и хора MusicAeterna.

"Очевидно, что в этом сезоне театр входит в полосу перемен. Отныне театром будет управлять директор, а вместо единоличного художественного руководителя будет художественный совет, который вместе с директором займется формированием стратегии развития театра", - цитирует пресс-служба губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Накануне открытия 148-го сезона было принято решение о назначении на должность генерального директора театра Андрея Борисова, который ранее был исполнительным директором. В художественный совет вошли главный дирижер Артем Абашев, главный балетмейстер Алексей Мирошниченко, директор оперной труппы Медея Ясониди и главный хормейстер Евгений Воробьев.

По словам Борисова, в предстоящем театральном сезоне планируется два события международного уровня - конкурс артистов балета "Арабеск" им. Екатерины Максимовой, который пройдет в апреле-мае, и Дягилевский фестиваль, запланированный на июнь 2020 года.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска". Курентзис был художественным руководителем театра с 2011 года и неоднократно становился обладателем премии. Под его руководством играл оркестр и хор MusicAeterna, известный как один из самых передовых российских коллективов, специализирующийся на аутентичном исполнительстве.