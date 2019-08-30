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Эд Ширан хочет исполнить главную музыкальную тему для нового фильма о Бонде

Менеджер артиста отметил, что пока никаких переговоров с продюсерами картины не было

Певец Эд Ширан готов исполнить главную тему для нового фильма о Джеймсе Бонде. Об этом порталу Music Week сообщил менеджер артиста Стюарт Кэмп.

По его словам, встреча с продюсером фильмов франшизы Барбарой Брокколи состоялась еще в 2017 году, и тогда она появила интерес. Кэмп также напомнил, что ранее режиссером 25-й картины о шпионе был назначен Дэнни Бойл (в августе 2018 года он ушел из проекта, его место занял Кэри Фукунага), который снял Ширана в фильме Yesterday. "Понятно, что они сменили режиссера, однако мы все еще готовы сделать это [записать песню], но пока даже не было переговоров", - отметил менеджер певца.

Он добавил, что Ширан каждый день задает ему вопросы по этому поводу. "И я отвечаю, что они занимаются музыкой в последнюю очередь", - пояснил Кэмп. Он подчеркнул, что Ширан однозначно хотел бы записать песню для фильма. 

Главную тему для предыдущей картины о Бонде "007: Спектр" исполнил певец Сэм Смит. Композиция Writing’s on the Wall получила в 2016 премию "Оскар" в номинации "Лучшая песня к фильму". В разные годы главные темы для бондианы исполняли Адель, Мадонна, Garbage, Duran Duran и многие другие музыканты.

25-я часть киноэпопеи о Джеймсе Бонде выйдет на экраны под названием No Time To Die ("Нет времени умирать"). Картина выйдет в прокат в апреле 2020 года. 

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