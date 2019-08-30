Новую сцену Пермского театра оперы и балета построят рядом со сквером Татищева

ТАСС, 30 августа. Власти Пермского края определились с местом для строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета, ее установят у сквера Татищева, сообщается на сайте администрации губернатора края.

"Как сообщил глава Прикамья Максим Решетников, месторасположение новой сцены уже известно. Это будет площадка рядом со сквером Татищева. Один из фасадов будет выходить на улицу Ленина, другой - на Каму. На данный момент уже идет работа над проектом [сцены], участие в котором примут и американские архитекторы: им предстоит заниматься архитектурным обликом фасада и интерьера", - говорится в сообщении.

По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, в новом театре запланировано два зала - на 1300 и 800 мест, здесь также разместятся три балетных, хоровой и классы для индивидуальных занятий.

Ожидается, что к ноябрю текущего года уже будет готов эскиз нового театра. Ранее глава Прикамья сообщил, что начало строительства новой сцены планируется в 2020 году.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. Его достижения неоднократно отмечены премиями фестиваля "Золотая маска".