Вышел новый альбом Ланы Дель Рей

Лана Дель Рей выпустила новый студийный альбом "Norman F***ing Rockwell", в создании которого ей помогали продюсеры Джек Антонофф и Рик Ноуэлс. В шестой по счету релиз певицы вошло 14 треков.

О том, что певица записывает новый альбом, стало известно еще в 2018 году, когда она представила синглы "Mariners apartment complex" и "Venice bitch".

"Команда мечты! Я самая везучая. В любом случае, в эти выходные у нас будет пара фургонов с мороженым, едущих по побережью и обратно. Ты можешь купить мороженое и винил, если увидишь этот маленький лайм", - написала певица у себя в Instagram под одной из фотографией с обложкой альбома.