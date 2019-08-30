Северная Осетия отметит День республики выставками, концертами и фестивалем пирогов

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Северная Осетия отметит 21 и 22 сентября День республики, приуроченный к 245-летию вхождения Осетии в состав России, 95-летию создания Северо-Осетинской автономной республики и 235-летию города Владикавказ. Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики.

"Мероприятия по случаю Дня республики начнутся 21 сентября. Большая площадка будет развернута с самого утра на набережной по улице К. Кесаева. Здесь состоятся фестиваль осетинских пирогов, выставка-ярмарка и мастер-классы местных производителей и ремесленников, концерт народной музыки и танцев, физкультурно-спортивный праздник", - говорится в сообщении.

На набережной также пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Здесь же жители и гости республики смогут увидеть образцы современной военной техники и отведать блюда полевой кухни.

Праздничные мероприятия продолжатся 22 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. К. Хетагурова, там пройдет фестиваль национальных культур "Город дружбы". В этот же день на площади Воссоединения состоится праздничное представление, приуроченное к 245-летию вхождения в состав России. Мероприятия также пройдут на площади Штыба и проспекте Мира.

Кульминацией торжеств станет пиротехническое шоу на набережной реки Терек.

По сообщению пресс-службы вице-премьера, главная задача властей - организовать торжества на самом высоком уровне.