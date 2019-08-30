Именные "звезды" Ксении Раппопорт и Павла Лунгина открыли у "Мосфильма"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Церемония закладки именных "звезд" народных артистов РФ Ксении Раппопорт и Павла Лунгина состоялась в пятницу в Москве на Площади звезд российского кино. Актриса и режиссер оставили на "звездах" свои автографы и отпечатки ладоней.

"Спасибо всем огромное, спасибо Гильдии актеров кино, Союзу кинематографистов РФ за этот выбор, за эту честь, - сказала с импровизированной сцены Раппопорт. - В жизни самое главное - это компания, с ней можно решиться на что угодно, с ней не страшно и "лечь" на эту прекрасную аллею".

"Мы с Ксенией вошли в период "окаменелостей", мы почти динозавры, - пошутил Лунгин. - Надеюсь, что это не помещает нам быть такими же живыми".

"Я столько лет работал на "Мосфильме", рад, что теперь здесь появилась моя "звезда", - сказал Лунгин журналистам. Он с улыбкой добавил, что и раньше подозревал о том, что "внес некоторый вклад в российское кино", но теперь его "вклад подтвержден и именным знаком, что очень приятно".

"На таких торжествах я был, мне кажется, только при Брежневе, столько слов, столько эпитетов, - пошутил Леонид Ярмольник, уже ставший ранее обладателем "звезды" на Площади. - На эту церемонию был очень серьезный кастинг, выбирали из Владимира Машкова, Евгения Миронова, Константина Хабенского, в итоге все решили, что я лучше всех украшу этот праздник".

"Знаю Павла Лунгина 30 лет и 30 лет перед ним унижаюсь, умоляю снять в кино, - продолжил Ярмольник. - Получилось пока только один раз". Также артист добавил, что много лет мечтал сыграть вместе с Ксений Раппопорт. "И вот это произошло, она играет мою дочь в фильме Валерия Тодоровского "Одесса", который 5 сентября выходит в прокат", - сказал актер и продюсер этой картины.

Про обладателей "звезд"

Ксения Раппопорт - актриса театра и кино. В 2008 году она вела церемонии открытия и закрытия 65-го Венецианского кинофестиваля. За роль в драме "Юрьев день" Кирилла Серебренникова была награждена призом за лучшую женскую роль кинофестиваля "Кинотавр". В 2009 году на церемонии вручения российской кинопремии "Золотой орел" стала лауреатом в двух номинациях: "Лучшая женская роль в кино" (за роль в фильме "Юрьев день") и "Лучшая женская роль на телевидении" (за роль в телесериале "Ликвидация" Сергея Урсуляка).

Также среди картин с участием актрисы - сериалы "Исаев", "Белая гвардия", "Ладога", фильмы "Два дня" Авдотьи Смирновой и "Дама пик" Павла Лунгина. На 35-м Московском международном кинофестивале Раппопорт получила специальный приз "За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского".

Павел Лунгин дебютировал в кино как сценарист в 1976 году - семейным фильмом "Все дело в брате". Затем по его сценариям были сняты ленты "Конец императора тайги" и "Непобедимый".

Лунгин - лауреат Каннского фестиваля. Он получил приз в 1990 году за свой первый фильм "Такси-блюз" с Петром Мамоновым в главной роли. Этот актер снимался и в его лентах "Остров" и "Царь". Также среди самых известных картин режиссера - "Луна-парк", "Свадьба", "Олигарх", "Бедные родственники", "Дело о "Мертвых душах", "Дирижер", сериал "Родина" и лента "Братство", которая вышла в прокат в 2019 году.

О Площади звезд

Открытие Площади звезд российского кино состоялось 25 июня 2001 года во время проведения XXIII Московского международного кинофестиваля. В этот день была установлена первая "звезда" президента ММКФ, председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова. Также на Площади есть "звезды" Георгия Данелия, Элины Быстрицкой, Николая Караченцова, а также Армена Джигарханяна, Олега Басилашвили, Лии Ахеджаковой, Зинаиды Кириенко, Василия Ливанова, Владимира Машкова и других. Всего у "Мосфильма" заложено 42 памятных знака.