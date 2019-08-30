МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Танцовщик Сергей Полунин готов остаться на посту ректора Севастопольской академии хореографии после истечения срока его полномочий исполняющего обязанности главы учебного заведения. Об этом он сообщил в пятницу в интервью ТАСС.

"У меня нет желания управлять деньгами <...> Если надо будет управлять, я продолжу. Но мне ближе художественная работа, я вижу искусство и хочу донести его. Думаю, управлять материальной частью будет кто-то другой, но если будет надо, то надо", - сказал он.

По словам Полунина, он лично готов преподавать в академии, а также спонсировать ее работу через недавно созданный им Благотворительный фонд поддержки и развития искусств.

Танцовщик признался, что и сам отчасти учится в процессе работы академии. "Сейчас я лидер, идея. С другой стороны, я тоже учусь, я никогда не устраивал школу, не был директором. Я знаю, что хочу помогать детям", - отметил он.

Академия хореографии создается в Севастополе в рамках национального проекта "Культура". Учебное заведение, а также Театр оперы и балета станут частью Культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный. По итогам вступительных экзаменов первого набора, которые прошли 11 и 12 августа, в нее зачислены 20 учеников в возрасте шести-семи лет.

Самый молодой премьер

Сергей Полунин в 19 лет стал самым молодым премьером в истории труппы Лондонского королевского балета. С 2012-го по 2016 год он был премьером Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. С 2017 года - приглашенный солист Баварского государственного балета в Мюнхене. Полунин - победитель программы "Большой балет" на телеканале "Культура" в номинации "Лучший танцовщик" (2012), обладатель приза "Душа танца", лауреат национальной премии "Золотая маска" (2014).

По приказу министра культуры РФ Владимира Мединского он назначен с 12 августа 2019 года исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии до выборов ректора.