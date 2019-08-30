Спиваков и Мацуев откроют сезон Московского международного Дома музыки

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев выступит на открытии X музыкального фестиваля "Владимир Спиваков приглашает" 23 сентября. Концерт станет также открытием XVII по счету сезона Московского международного Дома музыки (ММДМ), сообщили в пресс-службе учреждения.

"Концерт - открытие XVII сезона Дома музыки и юбилейного X Московского музыкального фестиваля "Владимир Спиваков приглашает" состоится в Светлановском зале ММДМ 23 сентября 2019 года. В исполнении Дениса Мацуева, Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России прозвучат сочинения Чайковского и Рахманинова", - сообщили в пресс-службе.

Юбилейный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" продлится до 28 декабря.

Новый сезон

Знаковым событием нового концертного сезона Дома музыки станет юбилей его основателя и президента, маэстро Спивакова - 12 сентября дирижер отметит 75-летие. 28 сентября вместе с Национальным филармоническим оркестром России и звездными гостями он даст концерт "Владимир Спиваков. Автопортрет". Постановщиками вечера в Светлановском зале станут Кирилл Серебренников и Марина Брусникина.

Серия концертов сезона будет приурочена к празднованию 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена, на них прозвучат сонаты, скрипичный и все фортепианные концерты немецкого композитора. Один из самых популярных циклов Дома музыки - "Органисты великих соборов" - продолжит титульный органист собора Нотр-Дам в Турне Этьен Валан.

Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", возглавляемый Спиваковым, откроет новый цикл AmaDeus, который будет посвящен творчеству Вольфганга Амадея Моцарта. Поклонников джаза ждут выступления Ришара Гальяно, Брэнфорда Марсалиса, Аарона Майерса, Анатолия Кролла, Игоря Бриля.

Афиша Дома музыки представит мероприятия и для театралов. Екатерина Гусева, Кирилл Гордеев, Александр Рагулин, Сергей Ли и другие известные артисты 24 сентября представят новую интерпретацию романа Федора Достоевского - рок-оперу "КарамазоВЫ".