Представьте, как вы прогуливаетесь по парку или идете по улице и встречаете одну из самых больших кинозвезд современности. Думаете, так не бывает? Фанаты актера рассказывают свои истории

Бывает, что жизненные трудности и трагедии делают из нас циников, смотрящих на жизнь с долей сарказма. Взрослея и принимая удары судьбы, многие становятся менее доверчивыми и жизнерадостными, меньше улыбаются и шутят, больше страдают депрессией и тоской. Но вот противоположный пример. Несмотря на все пережитые трагедии, Киану Ривз один из самых добрых и человечных людей на планете. Он не хотел быть артистом. Одно из замужеств его матери привело его в Канаду, где он мечтал стать хоккеистом, но травма, полученная в юности, перечеркнула эти планы. Потом ему пришлось учиться в специальной школе (которую ему не удалось закончить, так как все время занимали съемки и занятость в спектаклях) из-за дислексии. Это были подростковые фильмы и независимые постановки. В какой-то момент у Ривза появился агент, который работает с ним и по сей день, и карьера пошла в гору.

Описание Киану Ривз во время интервью, 2003 год © AP Photo/Chris Pizzello

Это один из тех актеров, которого любят не только за фантастические образы, которые он воплощает на экране. Фанаты знают о его скромности, аскетичности и безумной доброте, которая распространяется на каждого встречного. Ривз помогает, если может помочь. Он в дикой спешке может остановиться, чтобы сделать селфи с поклонницей.

Он не любит шумные компании, наряжаться на красные дорожки. Не кичится своей славой, не обращает внимание на прессу, критиков и что говорят о нем вокруг, не закатывает большие вечеринки к своему дню рождения. На свое 50-летие единственное, что пожелал актер, это шоколадный тортик от своей сестры, с которой они тихо и скромно отметили праздник. В сети полно историй от его фанатов. Одна из последних произошла 9 июля на конференции, где актер представлял игру Cyberpunk 2077 с собой в одной из ролей. Кто-то в зрительном зале во время презентации крикнул Киану: "Ты потрясающий!" Ривз рассмеялся и ответил: "Нет, это ты потрясающий! Вы все потрясающие!" — после чего все разразились овациями.

' YouTube / GameNewsOfficial'

Этот случай породил тонну мемов и новую волну любви к актеру. Одна из поклонниц, узнав, что недалеко от ее дома будут проходить съемки новой части фильма "Билл и Тед", поставила возле своего дома табличку с этой надписью. Она и подумать не могла, что проезжающий мимо Киану Ривз остановит машину, чтобы выйти и подписать: "Нет, это ты потрясающая!"

keanu reeves signing a "you're breathtaking" sign pic.twitter.com/JjD9YbxnIC — keanu doing things (@keanuthings) July 17, 2019

Еще одна трогательная история — о том, как Ривза (который сидел на пожарном гидранте) заметил поклонник и попросил сделать с ним фото. У того так тряслись руки, что Киану пришлось помочь ему осуществить задуманное.

Keanu 4ever. Saw this man sitting on a fire hydrant in NYC. A fucking fire hydrant. & he looked cool doing it. Mustered the courage to speak to him as he’s getting up & he was the nicest guy on the planet. Let me take 2 selfies because my hand was shaking too much the first time. pic.twitter.com/XvQKPix1cX — Chris Harihar (@ChrisHarihar) May 18, 2019

В 90-е группа фанатов забралась на территорию дома, где жил Киану. Тот вместо того, чтобы вызвать полицию, сделал с ними фотографии, раздал автографы и выпил пива.

Такое чувство, что он весь состоит из каких-то больших противоречий. Вот он — суперзвезда, играет в самых мощных и кассовых блокбастерах, и в тоже время его можно найти сидящем на бордюре на улице, пьющим дешевый кофе. Его образ — брутального, одинокого, крутого парня, скрытного и замкнутого. В жизни же, и актер не устает это опровергать во всех интервью, он любит шутить и довольно веселый, ну а скромность — это не признак депрессивности.

Описание Киану Ривз © AP Photo/John D McHugh

Добавляет к его образу "крутого парня" любовь к мотоциклам. У Киану есть даже собственная Arch Motorcycle Company, которую они основали вместе с Гардом Холлингером в 2011 году. Ривз признавался, что любит гонять на байке, он даже совершил на нем небольшой трип по Европе. Можно сказать, что байк — это основное средство передвижение актера. Один из фанатов поделился историей, как Ривз приезжал к нему в книжный магазинчик на байке каждый вечер среды, чтобы купить новую книгу и сборник судоку.

in the wake of all this keanu appreciation, a reminder that keanu used to come to the bookstore i worked at every wednesday night on his motorcycle to buy new fiction and sudoku puzzles and would always call 20 minutes in advance and i love him so much — jamieloftus (@jamieloftusHELP) May 16, 2019