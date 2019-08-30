Мединский предложил объединять театры с кино- и концертными залами в случае неокупаемости

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Регионам стоит объединять театры с кинотеатрами и концертными залами, если по отдельности они нерентабельны, считает министр культуры России Владимир Мединский.

"Обратите внимание, что если делаете проект, то для нас важно, чтобы театры были на самом деле востребованы. Проведите реорганизационные мероприятия, объедините-разъедините, но если вы чувствуете, что нет востребованности, посещаемости, то зачем тратить деньги? Совершенно бессмысленно. <...> Если есть возможность совместить театр и концертный или кинозал, никто не будет против, потому что для нас важна посещаемость, окупаемость", - сказал Мединский в пятницу во время рабочей поездки в Астраханской области.

Он отметил, что регионам нужны "не пустующие храмы культуры, а живые учреждения". "Там, где работают хорошо театры, там не надо поддерживать", - добавил министр.