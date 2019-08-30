Гран-при IX Сахалинского международного кинофестиваля "Край света" взял фильм "Дылда"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Российский фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова стал победителем IX Сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток" (СМКФ), который прошел в Южно-Сахалинске с 23 по 30 августа. Об этом сообщили в пятницу на торжественной церемонии закрытия мероприятия.

В течение недели на Сахалине находились известные российские и зарубежные деятели киноиндустрии. С 23 по 30 августа жители и гости Южно-Сахалинска знакомились с художественными, документальными и анимационными кинокартинами, созданными кинематографистами из 40 стран. В конкурсной программе приняли участие 10 фильмов.

"Фестиваль - своего рода феномен, потому что это что-то очень талантливое, энергетическое и перспективное. Сейчас очень много фестивалей, каждый город имеет при себе честолюбивое желание иметь какой-то фестиваль, и фестиваль становится неким прицепом в городе. Здесь [на Сахалине] совершенно другая история. Даже если не быть на этом кинофестивале, а просто сидеть в зале и видеть на экране, что происходит, сколько всего делается, понятно, что все это действительно обещает перерасти во что-то большее", - рассказал со сцены председатель международного жюри киносмотра, режиссер и сценарист Александр Миндадзе.

"Фильм "Дылда" мне показался самым интересным из того, что мы видели, очень многослойным, изощренным, несмотря на молодость автора", - отметил он.

Фильм-победитель на фестивале в Южно-Сахалинске представил снявшийся в кинокартине актер Игорь Широков. Он и поднялся на сцену, чтобы получить главный приз из рук Александра Миндадзе. Организаторы отметили, что Гран-при имеет денежное содержание на сумму в 1 млн рублей.

Номинации

Специальный приз жюри получил российский фильм "Мальчик русский" Александра Золотухина. Приз за лучшую мужскую роль разделили исполнители главных ролей в картине "Большая поэзия" Александр Кузнецов и Алексей Филимонов (Россия, режиссер-постановщик Александр Лунгин). Награду за лучшую женскую роль забрали Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина, снявшиеся в фильме-победителе "Дылда".

В номинации "Лучшая режиссерская работа" призом удостоили создателей кинокартины "Отец" Кристину Грозеву и Петара Вылчанова (Болгария, Греция).

По словам генерального продюсера кинофестиваля Алексея Аграновича, по-настоящему главной наградой в любом конкурсе нужно считать не Гран-при, присуждаемый жюри, а приз зрительских симпатий. "Фильмы останутся, решения жюри забудутся, будут напоминать о себе только призами. Поэтому последним на нашем фестивале мы вручаем совершенно другой приз - приз другого жюри, которым стал зритель", - рассказал Агранович.

В борьбе за народную любовь в этом году победителем стал уже названный болгарско-греческий фильм "Отец". Специально для вручения награды на сцену пригласили временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Конкурсная и внеконкурсная программы

В конкурсную программу кинофестиваля вошли 10 фильмов, три из них представили Россию. Фильм "Дылда" Кантемира Балагова получил приз международной федерации кинопрессы и награду за лучшую режиссерскую работу в Каннском конкурсе "Особый взгляд" (фильм представил актер Игорь Широков). Кинокартину "Большая поэзия" отметили призом за лучшую режиссуру на "Кинотавре" (фильм представил режиссер Александр Лунгин). Премьера "Мальчик русский" состоялась в программе "Форум" Берлинского кинофестиваля (фильм представил режиссер Александр Золотухин).

Внеконкурсные показы были объединены в 13 тематических программ, среди которых как уже хорошо знакомые зрителям фильмы "Самое главное" и "Как научиться смотреть кино", так и совершенно новые картины "Ночные показы" и "Неоткрытый Индостан". Фильмы демонстрировались в двух кинотеатрах, а также в зале Сахалинского международного театрального центра им. Антона Чехова и в кинотеатре под открытым небом на площади перед домом правительства.

Кинофестиваль "Край света"

"Край света" появился на Сахалине восемь лет назад. Весной 2019 года фестиваль впервые прошел в Калининграде с названием "Край света. Запад". На нем были представлены картины, в производстве которых приняли участие 16 стран. Тогда победителями стали ленты "Полуночная помощь" (режиссер Люк Лоренцен) и "Необычайное лето с Тесс" (Стивен Вутерлуд).

Для сахалинского мероприятия в названии прибавилось слово "Восток". Кинофорум задуман как масштабный социальный проект.

ТАСС является генеральным информационным партнером кинофестиваля.