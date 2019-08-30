Минкультуры рассматривает возможность поддержки частных театров и музеев

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Минкультуры РФ рассматривает возможность выделения грантов для частных инвесторов, которые планируют строить театры и музеи, сообщил в пятницу министр культуры Владимир Мединский в ходе встречи с представителями профильных министерств ЮФО.

"С нашим финансовым блоком мы рассматриваем возможность поддержки частных учреждений культуры. Если инвестор будет строить частный театр, музей, может быть, мы разработаем систему выделения компенсационных грантов, чтобы по факту завершения строительства стимулировать создание учреждений культуры", - сказал министр.

По его словам, финансирование будет "существенным, но разовым". Мединский пояснил, что пока эта идея направлена на рассмотрение в Министерство экономического развития РФ. В перспективе гранты смогут получить владельцы частных концертных залов, театральных студий, выставочных залов. Господдержка может быть оказана после завершения строительства и ввода здания в эксплуатацию.