Книгу Захара Прилепина о Сергее Есенине выпустят осенью

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Биографическая книга Захара Прилепина "Есенин" о русском поэте Серебряного века будет издана осенью этого года в серии "Жизнь замечательных людей". Об этом в пятницу на сборе труппы МХАТ им. Горького сообщил художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

"20 мая по плану у нас стоит спектакль "Семь женщин Есенина" по книге Захара Прилепина. Книга Захаром написана, она выйдет осенью в издательстве, но у нас есть рукопись", - сказал он.

В издательстве "Молодая гвардия", которое занимается реализацией книги, ТАСС подтвердили, что выпуск произведения запланирован на осень, она точно поступит в продажу до конца 2019 года.

По словам худрука, над инсценировкой вместе с Прилепиным работает драматург Елена Исаева. "Елена Исаева - прекрасный, важный для современного русского театра человек. Таким образом мы поддерживаем начинающего драматурга Прилепина серьезным драматургом Исаевой. Я многого жду от этого сотрудничества", - отметил Бояков, добавив, что при создании спектакля будет использоваться не вся биография, а определенная линия - взаимоотношения Есенина с женщинами.

В июне МХАТ им. Горького представил эскиз по произведению, в котором рассказывалось о трех возлюбленных поэта: первой гражданской жене Анне Изрядновой, венчанной жене Зинаиде Райх и подруге Екатерине Эйгис.