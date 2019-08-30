В Плесском музее-заповеднике открылась моновыставка картины Левитана "На Волге"

ТАСС, 30 августа. Моновыставка картины Исаака Левитана "На Волге" из собрания Третьяковской галереи открылась в пятницу в Музейно-выставочном комплексе "Присутственные места" Плесского музея-заповедника. Церемония открытия приурочена к 159-летию со дня рождения художника, которое отмечается 30 августа, сообщила ТАСС пресс-секретарь музея-заповедника Татьяна Секирина.

"Моновыставка "На Волге" вошла в проект "И. Левитан. На Волге", посвященный великой русской реке. В зале второго этажа выставочного центра представлены более 40 пейзажей из собрания фондов Плесского музея-заповедника с изображением Волги, работы Василия Переплетчикова, Павла Корина, Дмитрия Трубникова, Василия Федорова, Владимира Агеева, многие из которых выставлены впервые", - отметила собеседница агентства.

Цель проекта - предоставить жителям Ивановской области, гостям и туристам Плеса редкую возможность увидеть картину Исаака Левитана "На Волге" из собрания Третьяковской галереи. Имя Левитана неразрывно связано с Плесом, где находится единственный в России мемориальный дом-музей художника, и Москвой, где в фондах Третьяковской галереи хранится самая большая коллекция творческого наследия мастера, подлинными шедеврами которой являются работы, написанные Левитаном в Плесе и по мотивам волжских впечатлений. Для экспонирования картины "На Волге" в музее в Плесе установили специальное освещение и усовершенствовали систему безопасности.

"Единственный раз проект с Третьяковской галереей у нас был в 1990 году, когда Плесский музей-заповедник привозил работу "Осенний день. Сокольники". Это первая картина Левитана, приобретенная П. М. Третьяковым для своей коллекции", - добавила Секирина.

Торжественная церемония открытия проекта состоялась 30 августа, в день 159-летия со дня рождения Левитана. Для посетителей экспозиция будет открыта с 31 августа. В субботу по случаю праздника вход в музей будет свободным.

Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник основан в 1982 году. Музей включен в перечень историко-культурных объектов федерального (общероссийского) значения. Фондовая коллекция музея насчитывает около 80 тыс. предметов, из них более 4 тыс. - живопись и графика. Музею принадлежат 23 работы Левитана.