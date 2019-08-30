Эрмитаж подготовил виртуальную экскурсию по галерее истории древней живописи

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Картины и скульптуры галереи истории древней живописи Эрмитажа смогут увидеть все желающие с помощью виртуальной экскурсии, которая путешествует по российским городам в рамках дней Эрмитажа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика экскурсии Croc VR.

"Проект будет впервые представлен на днях Эрмитажа на Сахалине со 2 по 7 сентября, после чего посетит и другие города. Зрители смогут прогуляться по виртуальной галерее, рассмотреть предметы искусства с любых ракурсов, в том числе недоступных для обычных посетителей, а также узнать историю создания зала и его шедевров", - говорится в сообщении.

После этого виртуальную модель зала привезут и в другие города по всей России в составе программы дней Эрмитажа. Технологии виртуальной и дополненной реальности позволяют не только побывать внутри виртуальной модели, но и "пройтись" по залу, приблизиться к произведениям искусства, осмотреть их со всех сторон, а также прослушать информацию о картине или скульптуре.

"Проект позволяет рассмотреть в деталях более 60 точных трехмерных копий эрмитажных экспонатов. Высокая реалистичность изображения достигается благодаря специальной методике визуализации данных фотограмметрии в виртуальной среде. С ее помощью специалисты Croc VR уже создали виртуальную модель зала Юпитера Государственного Эрмитажа, которая была представлена на днях Эрмитажа во Владивостоке в 2017 году", - уточнили в компании.

Галерея истории древней живописи - один из красивейших интерьеров Нового Эрмитажа. Она состоит из девяти частей, перекрытых куполами на парусах, украшенных изображениями художников. Среди них - и автор проекта Нового Эрмитажа - Лео фон Кленце. Галерея напоминает о традициях античного искусства, его истории и произведениях.

"Проекты, связанные с виртуальной и дополненной реальностью, помогают нам развивать концепцию "Большой Эрмитаж" и становиться доступнее посетителям самыми разным способами. Благодаря нашим совместным проектам с Croc VR ценители искусства из разных уголков мира и регионов России могут увидеть лучшие экспозиции Эрмитажа и шедевры его коллекции. Виртуальный зал Юпитера уже "посетили" тысячи человек - и каждый с восхищением возвращается в реальность и мечтает посетить настоящий Эрмитаж", - заявил заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов, чьи слова приводит пресс-служба.