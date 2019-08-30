Более 6,5 млн зрителей ожидается в московских театрах по итогам сезона

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московские театры ожидают 6,5 млн зрителей по итогам театрального сезона, что почти на 1,5 млн человек больше, чем годом ранее, сообщила в пятницу директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

"Ожидается около 6,5 млн зрителей. Уже сейчас посетили 3 млн, а в 2017-2018 годы - всего 5 млн", - сказала она на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с членами организационного комитета по проведению в столице Года театра и с художественными руководителями и директорами ряда городских театров.

Как отметил мэр, есть отставание по количеству новых постановок. "Мы отстаем от того, что намечали. Хотя выделены гранты, достаточно большие. Надеюсь, в новом сезоне будет реализовано", - сказал он.

Апексимова в свою очередь пояснила, что много премьер готовится на осень. "Вы сказали о том, что было гораздо меньше премьер за это полугодие, чем было раньше. Но прошло всего активных четыре месяца театрального года. Это уже 109 премьер. Если сравнивать с сезоном 2017-2018 годов, там за весь сезон было 250 премьер. А сейчас на Год театра запланировано 360 премьер. И осень всегда более активная", - утонила она.

По данным пресс-службы мэра, по итогам встречи Собянин сохранил увеличенное финансирование городских театров на подготовку текущих постановок и подготовку премьер, которое было установлено на текущий год в размере 400 млн рублей.