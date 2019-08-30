На выставке в Москве представят дагестанские сабли и кубачинские браслеты

МАХАЧКАЛА, 30 августа. /ТАСС/. Дагестанские сабли, вазы с народным орнаментом, кубачинские серьги и браслеты представят на выставке "Ладья - 2019. Зимняя сказка", которая пройдет в декабре в Москве, сообщил в пятницу ТАСС руководитель форума Арсен Гусейнов.

Второй региональный форум молодых ремесленников прошел в Махачкале накануне. Ранее его организаторы заявляли, что трое победителей поедут на выставку "Ладья - 2019. Зимняя сказка".

"Трое получили денежные призы, трое поедут на выставку "Ладья". На "Ладью" поедут Давудгаджи Эфендиев, он выставлял оружие, это сабли, кинжалы, шашки. Он - единственный человек, который возрождает казикумухское оружейное дело. Гусейн Магомедалиев выставлял вазы унцкульские с орнаментальными насечками, фруктовницы, трости, подсвечники. Гадж Бугаев выставлял кубачинские ювелирные изделия, это были как женские ювелирные изделия, браслеты, серьги кулоны кольца, так и посудная группа - это кувшины для воды, винные приборы", - сказал Гусейнов.

Форум молодых ремесленников прошел в Дагестане во второй раз. В нем приняло участие около 200 человек. Мастера представили свои изделия из серебра, камня, дерева и глины, выполненные в традиционных техниках прикладного искусства народов Дагестана.