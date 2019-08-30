Создание комплекса для хранения декораций московских театров завершат к концу сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Строительство комплекса для хранения декораций московских театров закончат в сентябре, сообщил в пятницу глава столичного департамента культуры Александр Кибовский на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с членами оргкомитета по проведению в столице Года театра и с художественными руководителями и директорами ряда московских театров.

Решение о создании единого складского комплекса для хранения декораций и реквизита московских театров приняли в 2017 году.

"К концу сентября все работы планируется завершить - контейнерная площадка, 400 контейнеров", - сказал Кибовский, добавив, что общий объем комплекса позволит удовлетворить все потребности 34 театров.

В России 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра состоялось во всех регионах 13 декабря 2018 года.