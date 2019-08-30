Музей осетинского языка создадут в октябре на базе научной библиотеки во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Интерактивный музей осетинского языка будет создан в октябре 2019 года на базе научной библиотеки в Северной Осетии, сообщила ТАСС заместитель директора Национальной научной библиотеки Республики Северная Осетия - Алания по краеведческой работе Ирина Бибоева.

"Мы хотим открыть при отделе краеведения интерактивный музей осетинского языка. Мы хотим собрать всю информацию об осетинском языке и подать ее с помощью современных информационных технологий. Планируем это сделать к 15 октября - к юбилею Косты Хетагурова (основоположника осетинской литературы и осетинского языка прим. - ТАСС)", - сказала Бибоева. Планируется использовать интерактивные стенды, мультитач-столы, другое современное оборудование.

Осетинский язык относится к вымирающим. По словам Бибоевой, на нем многие говорят, но все меньше на нем читают и пишут. В музее планируется разместить интерактивную карту, на которой будут отмечены все точки мира, где говорят на осетинском языке.

"Главная цель - приблизить молодежь к этому красивому языку, на котором говорили наши предки и которым стоит гордиться", - отметила Бибоева.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков. Наряду с ягнобским он является одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков.