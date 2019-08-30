Мединский полагает, что билеты в театр подешевеют после принятия закона о перекупщиках

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский выразил надежду, что принятие закона о борьбе с перекупщиками театральных билетов сделает искусство в России более доступным, а также упростит процесс покупки билетов. Такое мнение он высказал журналистам в пятницу.

"По новому законопроекту предлагается целый ряд мер, связанных с возвратом билетов, темой закупки, стоимости билетов, которые должны позволить сделать искусство более доступным для людей, которые ограничивают спекуляцию билетами, которые делают легче сам факт покупки билетов", - рассказал он.

Мединский добавил, что закон был принят "в более мягком виде, чем предлагался" Министерством культуры. "Наверное, правильно. Посмотрим, как будет работать. Надеемся, что билеты на самые лучшие спектакли станут дешевле, их будет легче купить, проще сдать в соответствии с законом", - сказал глава ведомства.

По мнению Мединского, из-за театральных спекулянтов теряются колоссальные средства. "Максимальная стоимость билета... на премьерный спектакль [Большого театра], на "Щелкунчик" должна составлять 7-8 тыс. рублей максимально. Цена у перекупщиков в прошлом году достигала 150 тыс. рублей. Это безумие", - отметил он.

По словам министра, часто возникает ситуация, когда перекупщик приобретает большое количество билетов, а потом не может их сдать. "Получается, что спектакль сверхвостребованный, билетов нет, а в зале пустые места. Мы пытаемся бороться. И надеемся, что репрессивные меры в отношении спекулянтов, как минимум большие штрафы, в ближайшее время будут рассмотрены парламентариями и поддержаны", - выразил уверенность Мединский.

Закон о борьбе с перекупщиками

Закон о борьбе с театральными спекулянтами, который был одобрен Советом Федерации в июле, запрещает продажу билетов в театры, музеи, филармонии и на экскурсии по цене выше, чем указано на билете. Распространять их смогут только организации культуры либо уполномоченные ими лица на основании договора. При этом комиссия посредника не должна превышать 10%. Запрещается любая перепродажа билетов, исключение делается лишь для случаев однократной продажи гражданином купленного для себя билета по цене, не превышающей указанный номинал.

Кроме того, закон обязывает организации культуры размещать на своих официальных сайтах информацию о стоимости билетов, о лицах, уполномоченных их продавать, о требованиях к оформлению билетов и к допуску на мероприятия, в том числе предусматривающие идентификацию зрителей по документам, удостоверяющим личность. Также организации обязаны будут размещать информацию о порядке возврата билетов и об ответственных за возмещение посетителю полной стоимости билета.