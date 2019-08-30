Голодец: Всероссийский театральный марафон привлечет в РФ больше туристов из-за рубежа

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Всероссийский театральный марафон позволит увеличить туристический поток как внутри страны, так и из-за рубежа, сказала в пятницу на церемонии передачи театральной эстафеты Южному федеральному округу в Астрахани заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

"Сегодня совершенно особенный день: эстафета театрального марафона пришла в Астрахань, и здесь наш символ будет передан Южному федеральному округу <…> Для нас это очень важный проект. Мы надеемся, что он даст серьезный импульс развитию театральной культуры, культуры в целом, а также туризма, потому что на такие фестивали приезжают зрители со всей России и зарубежья. И в этом плане театральный марафон привлечет больше туристов из-за рубежа", - сказала она.

Театральный марафон уже прошел по пяти федеральным округам России, в нем участвовало более 90 театров, профессиональные и любительские коллективы, творческие союзы. Это огромное число мастер-классов, встреч, различных совместных репетиций, пояснила Голодец, назвав проект уникальным в этом плане. Открытием для зрителя, считает она, стала и постановка оперы Астраханского театра оперы и балета "Руслан и Людмила" (Михаила Глинки) под открытым небом. Впервые за все время проведения театрального марафона была представлена опера, которую одновременно посмотрели в Астраханском кремле тысячи зрителей.

"Это очень сложно с точки зрения постановки, звука, света. Мы видим не только сегодняшнее искусство, слышим музыку Глинки, но и видим реальные декорации, - то, чем мы гордимся в России. В Астрахани потрясающая атмосфера кремля, собора, все будет узнаваемо и вписано в контекст программы. И в этом смысле Астрахань сделала огромный шаг вперед", - сказала вице-премьер РФ.

По мнению Голодец, каждому региону есть что показать и есть чем гордиться. "Такие фестивали русской оперы на открытом воздухе - это замечательное открытие. Они полюбились всем зрителям, и не только из России", - добавила она.

Астрахань стала 61-м городом-участником Всероссийского театрального марафона - крупнейшего события Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику.