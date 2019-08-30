В Ярославле открылась выставка Куинджи из собрания Русского музея

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Выставка Архипа Куинджи из собрания Русского музея открылась в Ярославском художественном музее в пятницу. В Ярославль привезли самые известные работы живописца, в том числе картину "Лунная ночь на Днепре", сообщил в пятницу на пресс-конференции по случаю открытия экспозиции куратор выставки, замдиректора Ярославского художественного музея Алексей Федорчук.

"После долгих раздумий было решено попросить у Русского музея выставку Куинджи, в том числе знаменитые работы. Вы увидите произведения из крымской серии, горные пейзажи, конечно же, "Лунную ночь на Днепре". Я уверен, что выставка вызовет широчайший общественный резонанс", - сказал Федорчук.

В Ярославль из Санкт-Петербурга привезли более 40 произведений мастера. Одна картина присоединилась к экспозиции в Ярославле - в собрании Ярославского художественного музея находится пейзаж Куинджи 1875 года "Степь. Нива". "Она уникальная для его творчества тем, что подписана на греческом языке", - отметил Федорчук.

Выставка продлится до 15 декабря, гостям музея будет предложена образовательная программа, будут проводиться бесплатные экскурсии. Ярославский художественный музей планирует посвятить следующую "Ночь искусств" творчеству Куинджи.

Как сообщила журналистам директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина, в связи с тем, что в начале года картина Куинджи была похищена из Третьяковской галереи, особое внимание при организации выставки уделялось безопасности. "Система безопасности выстроена по пяти рубежам охраны, включая специальные системы безопасности для каждого полотна", - сказала Хатюхина.