Кинофестиваль Patriki Film Festival открылся фильмом "Я шагаю по Москве"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Второй городской кинофестиваль Patriki film festival, который проходит в столице на Патриарших прудах с 30 августа по 1 сентября, открылся картиной "Я шагаю по Москве". Показ посвящен памяти режиссера Георгия Данелии, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открыли выставку плакатов из фильмов Георгия Данелии, которую специально сделал Кирилл Данелия. Фестиваль открылся показом фильма "Я шагаю по Москве", посвященном памяти Георгия Данелии, которому 25 августа исполнилось бы 89 лет", - сказал ТАСС продюсер фестиваля Алексей Боков.

Гости фестиваля смогут пообщаться с режиссерами и актерами, побывать на мастер-классах, поучаствовать в благотворительных акциях, прослушать лекции, посмотреть новые фильмы и сериалы. В рамках фестиваля состоятся первые зрительские показы проектов, которые ранее представляли Россию на международных смотрах: ММКФ, Cannes Series в Каннах и Series Mania в Лилле.

За день до премьеры на телеканале ТНТ на фестивале покажут комедийный сериал "Жуки", а также новинку ТНТ-PREMIER "Учителя".

"У нас будет отдельный зал в Театре имени А. С. Пушкина, где мы покажем сериал "Домашний арест", премьеру постапокалиптического триллера "Эпидемия" (по роману Яны Вагнер). А 1 сентября мы покажем "Звоните ДиКаприо!", "Учителя", премьеру сериала "Идентификация" и еще одна премьера, которую мы покажем за день до показа в эфире ТНТ - это комедийный сериал "Жуки", - поделился с журналистами креативный директор "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" Гавриил Гордеев.

На кинофестивале в филиале Театра им. А. С. Пушкина 31 августа будут показаны фильм Паулины Андреевой "Плачу с вами", "Прощание" Маруси Фоминой и "Есть город золотой" Евгения Сангаджиева. Гостей также ждет специальный показ короткометражных фильмов, снятых молодыми кинематографистами.

Звездный футбол

Константин Хабенский, Александр Кержаков, Андрей Бурковский и другие звезды 31 августа примут участие в футбольном матче между командами друзей Благотворительного Фонда Константина Хабенского и распространителя государственных лотерей России "Столото" в рамках Patriki Film Festival. Поддержать одну из команд можно в 13:00 по адресу Большой Патриарший переулок, 12.

Благотворительный Фонд Константина Хабенского с 2008 года помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получать всю необходимую медицинскую помощь и скорее возвращаться к полноценной жизни.

Patriki film festival - это не только кинопоказы. В программу фестиваля включены круглые столы, посвященные современному кинематографу. Первый Patriki film festival прошел в 2018 году, его посетили более 10 тыс. человек. Площадкой фестиваля в этом году стал практически весь район: большой экран на пруду, Театр имени А. С. Пушкина и его филиал, Образовательный центр ММОМА, галерея Кирилла Данелии, интеллектуальный клуб 418.