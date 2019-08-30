Курентзис хотел бы вести переговоры по Дягилевскому фестивалю с пермским Минкультуры

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Дирижер Теодор Курентзис высказал пожелание вести переговоры о возможном руководстве Дягилевским фестивалем в Перми непосредственно с министерством культуры края. Такие переговоры пока не состоялись, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе оркестра МusicAeterna, которым руководит Курентзис.

Курентзис ранее принял решение оставить пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, связав это с непониманием его деятельности со стороны властей региона. Краевое Минкультуры сообщало, что он останется худруком международного Дягилевского фестиваля в Перми. При этом Курентзис высказал пожелание, чтобы его работодателем был не театр, а власти региона. В минувшие выходные руководитель театра Андрей Борисов встретился с Курентзисом, по его словам, дирижер взял еще неделю на принятие окончательного решения.

"Было пожелание маэстро вести переговоры с [краевым] министерством [культуры], а не с театром, потому что он хотел бы, чтобы стороной по договору выступило министерство. Переговоры с Минкультуры [пока] не начались", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время фестиваль стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, панораму выступлений трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки. С 2012 года художественным руководителей фестиваля является Курентзис.

Оркестр МusicAeterna и камерный хор МusicAeterna известны как передовые российские коллективы, специализирующиеся на аутентичном исполнительстве.