Женовач поставит спектакль о Бабьем Яре в "Студии театрального искусства"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Студия театрального искусства" (СТИ) под руководством Сергея Женовача в 15-м сезоне представит спектакль к 75-летнему юбилею Великой Победы. Его основой станет книга Анатолия Кузнецова "Бабий яр", сообщил в субботу Женовач на сборе труппы.

"Сейчас грядет юбилей Победы в Великой Отечественной войне, и вокруг этого события много чего говорят, столько намешалось фальши и лжи", - сказал худрук, обращаясь к труппе, отметив, что достойную пьесу о войне найти трудно.

"Предлагаю взять книгу Анатолия Васильевича Кузнецова "Бабий яр", она поразительная, - подчеркнул Женовач. - Как ее ставить, честно, не понимаю, но чувствую, что это высказывание должно быть. Главное, чтобы был большой русский писатель, нужно вернуть понятие Великой Отечественной войны. Не ради конъюнктурных соображений, а ради смысла".

По словам режиссера, у писателя была трагическая судьба: по одной из версий, он закопал рукопись и покончил жизнь самоубийством.

Женовач добавил, что перед Новым годом планирует выпустить спектакль в МХТ им. Чехова, худруком - директором которого он является. "А с января буду работать здесь [в СТИ]", - сказал он, уточнив, что будет сочинять "Бабий Яр", в котором займет всю труппу СТИ.

Женовач основал СТИ в 2005 году. Труппу театра сформировали выпускники мастерской Женовача в ГИТИСе. В основе сегодняшнего репертуара СТИ - малоизвестные и редко инсценируемые произведения классиков мировой литературы. В конце 2016 года театр стал федеральным.