Семь российских органистов прошли во второй тур Конкурса им. Таривердиева

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Семь представителей России прошли во второй тур ХI Международного конкурса органистов им. Микаэла Таривердиева по итогам прослушиваний в Лоуренсе (США), Гамбурге и Москве. Об этом сообщила в субботу пресс-служба смотра.

"Все прошедшие во второй тур участники конкурса продолжат соревнования в Калининграде, и кто-то из них обязательно станет обладателем главного приза конкурса - янтарного ангела", - отметили организаторы.

Всего ко второму туру, который пройдет с 3 по 5 сентября в Калининграде, допущен 21 органист. Среди них - музыканты из Великобритании, Германии, Италии, Китая, США, Франции, Хорватии и Южной Кореи.

Финал смотра пройдет в Кафедральном соборе на острове Канта в Калиниграде 7 сентября. На следующий день там же состоится торжественное закрытие, вручать премии победителям будут представители ведущих концертных площадок России и мира.

Конкурс органистов им. Микаэла Таривердиева проводится с 1999 года раз в два года и по традиции сопровождается фестивалем "Орган+".

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимала органная музыка, поэтому Международный конкурс органистов его имени - это дань наследию композитора и попытка представить творчество маэстро мировому сообществу.