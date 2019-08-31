Мединский призвал найти инвесторов для находящихся в запустении памятников архитектуры

КИСЛОВОДСК, 31 августа. /ТАСС/. Инвесторы должны помочь в восстановлении памятников архитектуры, которые находятся в запустении и не заняты государственными учреждениями, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Те (памятники архитектуры - прим. ТАСС), которые прибывают в заброшенном состоянии, должны найти своего инвестора, мецената, таким образом вернуться в жизнь нашей страны. Потому что это наше колоссальное конкурентное преимущество. Как в Европе замки средневековые, у нас потрясающие здания, дворцы, которые строили наши предшественники, а мы должны их сохранить", - сказал Мединский журналистам в субботу во время визита на Кавминводы.

По его словам, всего в стране тысячи памятников архитектуры.

"У нас 10 тыс. памятников архитектуры на территории страны. Мы должны заботиться и восстанавливать те из них, которые заняты нашими государственными учреждениями культуры: музеями, филармониями, театрами", - добавил министр.