Мединский сообщил, что в Кисловодске отремонтируют филармонию

КИСЛОВОДСК /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 31 августа. /ТАСС/. Старинное здание Северо-Кавказской государственной филармонии имени Василия Сафонова отремонтируют в Кисловодске, сообщил в субботу журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

"По филармонии запущен проект реставрации и частичной реконструкции этого здания. Это государственное здание. Мы сейчас обсуждали вместе с директором филармонии, как это делать. В перспективе это замечательный памятник архитектуры, включающий в себя несколько уникальных концертных залов, должен быть восстановлен", - сказал Мединский.

По его словам, необходимо решить, будет ли это поэтапная частичная реставрация или комплексная.

"Лучше попытаться сделать дело сразу, это комплексный проект. К счастью, кисловодская филармония имеет много площадок, поэтому есть где выступать коллективам и музыкантам филармонии. Посмотрим, надо будет обсудить вместе с директором, по какому пути правильнее будет пойти: по пути частичной реставрации, что безусловно растянется на долгие годы, или постараться решить проблему разом. Конечно, все хочется решить сразу", - добавил министр.

Историческое здание филармонии - "Музыкальная раковина" - было построено в 1896 году и числится в реестре памятников культурного наследия. Именно тогда в Кисловодске были возведены все здания культурно-развлекательного комплекса Владикавказской железной дороги, построенного для отдыхающих на водах, в том числе и летняя эстрада. Уличную музыкальную площадку строили по образцу известных культурных центров Европы - Монте-Карло и Баден-Бадена. Кроме концертного зала, там была летняя веранда, бильярдные, читальня, комнаты для карточных игр, ресторан и гостиница.

Мединский считает, что в Кисловодске необходимо привести в порядок существующие культурные объекты, а только потом строить что-то новое.

"Мне кажется, прежде чем строить что-то новое, ввязываться в дорогостоящие новые проекты, надо привести в идеальный порядок все, что нам досталось, наполнить это жизнью, содержанием, а потом уже ввязываться в новые мегапроекты. Здесь, в Кисловодске, к счастью, была сформирована большая база культурных учреждений, поэтому я, конечно, ориентируюсь на то, чтобы завершить проекты, которые есть здесь, а потом делать что-то новое", - сказал Мединский журналистам в субботу.

По его словам, "неприспособленные, разрушенные или плохо используемые имущественные комплексы" можно "преобразовать в выставочные залы, филиалы музеев" либо в филиалы других учреждений культуры.

Мединский отметил, что Кисловодск заметно развивается. "Город становится более комфортным, интересным, более строгим. Конечно, это один из замечательных курортов мирового уровня, но <...> еще впереди у нас большая дорога. Надо развивать инфраструктуру гостиничную, санаторную", - сказал он.