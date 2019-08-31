На Украине открыли напечатанный на 3D-принтере памятник авиаконструктору Сикорскому

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Памятник авиаконструктору Игорю Сикорскому открыли в аэропорту "Киев" имени Сикорского ("Жуляны"). Об этом в субботу сообщили в пресс-службе аэропорта.

Бронзовый памятник высотой 7,2 метра создавался с помощью 3D-принтера. Лопасти вертолета в руке Сикорского будут вращаться при порывах ветра.

"31 августа, в День авиации Украины в международном аэропорту "Киев" торжественно открыли памятник выдающемуся авиаконструктору Игорю Сикорскому", - говорится в сообщении, опубликованном на странице аэропорта в Facebook.

В открытии памятника принимал участие мэр Киева Виталий Кличко. "Мне очень нравится творческий замысел - фигура держится на одной точке - будто отрываясь от земли в небо. Поскольку Сикорский является конструктором первого в мире вертолета, в руке он держит свое творение", - приводит слова мэра Киева его пресс-служба.

Авиаконструктор Игорь Сикорский родился в Киеве в 1889 году. Он является создателем самолетов "Гранд", "Русский витязь", "Илья Муромец", а также ряда экспериментальных вертолетов. В 1919 году Сикорский эмигрировал в США, где он основал авиакомпанию Sikorsky Aircraft. Игорь Сикорский руководил созданием первого в мире серийного вертолета (Sikorsky R-4).