Театр киноактера переформатируют в Центр театра и кино

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Государственный театр киноактера, которым руководит народный артист РФ Никита Михалков, будет переформатирован в Центр театра и кино на Поварской. Об этом режиссер сообщил в субботу журналистам на пресс-брифинге в Москве.

Театр находится в центре Москвы, на Поварской улице. Сейчас в здании идет ремонт. "Театр киноактера будет переформатирован в Центр театра и кино на Поварской", - рассказал Михалков. По его словам, Центр заработает через два года, когда в здании на Поварской завершится ремонт.

"Юридические процедуры, связанные с преобразованием Театра киноактера в Центр театра и кино должны завершиться до конца этого года", - пояснил Михалков ТАСС. Он добавил, что Центр останется государственным. Режиссер пояснил, что Центр будет отличаться от Театра киноактера не только названием. "Это будет совершенно новая творческая субстанция, которая будет жить по другим законам", - сказал режиссер.

Никита Михалков напомнил, что в Театре киноактера "есть труппа, в которую входят великие актеры, люди, которые сделали историю российского и советского кино". По его словам, те из них, кто не занят в театральных постановках и не снимается в кино, несмотря на это, продолжат получать зарплату в театре.

О театре

На время ремонта в здании на Поварской театр в начале 2019 года переехал в учебно-театральный комплекс ГИТИСа. В его репертуаре сейчас есть восемь новых разноплановых спектаклей, созданных в творческой лаборатории под художественным руководством Михалкова. Режиссер возглавил театр в 2017 году.

Среди самых ярких постановок - произведения по русской и зарубежной классике: серия из пяти спектаклей "Метаморфозы" по произведениям Ивана Бунина и Антона Чехова, "Воскресение" по роману Льва Толстого, "Послание изгнанных. Миражи Серебряного века" по лирике поэтов Серебряного века, "Сирано де Бержерак" по комедии Эдмона Ростана.

Театр киноактера - это первое в мире театральное объединение киноактеров, созданное в 1943 году. Он был своеобразной лабораторией по подготовке будущих киноактеров, кинорежиссеров и кинофильмов. Кроме того, там находили себе применение киноактеры с "Мосфильма", оказавшиеся невостребованными в связи с резким сокращением производства фильмов в годы войны.