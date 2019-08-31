Никита Михалков провел отбор будущих слушателей своей киноакадемии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ректор Академии кинематографического и театрального искусства Никита Михалков в субботу провел в Москве заключительный тур отбора слушателей в свою актерскую мастерскую. В конкурсе было 11 человек на место, сообщил режиссер журналистам.

Будущие слушатели получат возможность в течение года бесплатно обучаться в академии. "В этом году среди актеров у нас очень жесткий отбор, в конкурсе было 11 человек на место. Не уверен, что возьмем больше 10 человек. У нас не конвейер", - сказал Михалков.

К обучению допускаются только те, кто уже имеет законченное высшее профильное образование и опыт работы в профессиональной сфере. Слушатели режиссерской мастерской, которую ведет Владимир Хотиненко, и продюсерской (возглавляет Леонид Верещагин) уже отобраны.

На самом отборе Никита Михалков очень внимательно относился к каждому из претендентов. "Мы берем людей на уникальные условия, на них могут претендовать только те люди, которых интересно развивать, это должны быть индивидуальности, личности", - пояснил он коллегам.

Вместе с режиссером отбор будущих слушателей проводили народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Любимов, кинорежиссер Владимир Алеников и другие. Также претендентов смогла оценить дочь Никиты Михалкова, актриса и продюсер Анна Михалкова.

Для академии Михалкова это уже пятая по счету приемная кампания. Всего были получены заявки от жителей более чем 30 городов России.