Гала-шоу в Михайловском театре открыло Дрезденский оперный бал в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Гала-концерт в Михайловском театре с участием звезд мировой оперной сцены открыл премьерный Дрезденский оперный бал в Санкт-Петербурге. Бал, считающийся одним из главных светских музыкальных мероприятий Европы, впервые проходит за пределами Германии.

"Сегодня в нашем городе проходит долгожданное и яркое событие - впервые Дрезденский оперный бал проходит в Санкт-Петербурге. Город на Эльбе Дрезден и город на Неве Санкт-Петербург дружат уже более пятидесяти лет. Эти побратимские связи - это залог нашей дружбы, нашего доверия и народной дипломатии. Хочу поприветствовать и поблагодарить наших немецких друзей, которые присутствуют здесь, за столь яркий и замечательный подарок нашему городу", - сказал на церемонии открытия временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Участниками гала-вечера стали оркестр и хор Михайловского театра под управлением итальянского дирижера Массимо Дзанетти, звезда немецкой оперы Надя Михаэль, американский тенор Стивен Гулд, заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова, а также народные артисты России Игорь Бутман и Сергей Ролдугин. Ведут шоу немецкий актер Том Влашиха и российская телеведущая Оксана Федорова.

Сотни гостей в этот вечер также отмечают фестиваль под открытым небом по образцу бала в Дрездене, традиционно проходящего перед театром "Земпер-Опера". В Санкт-Петербурге зрители разместились на Площади искусств между Михайловским театром и Филармонией, им показывают прямую трансляцию бала на большом видеоэкране и шоу-программу на открытой сцене. Событие транслируют в прямом эфире телеканалы Европы и России.

Вторая, танцевальная часть вечера пройдет в специально реконструированном для бала Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

Дрезденский оперный бал впервые состоялся в 1925 году, он проводился до начала Второй мировой войны. В 2006 году в честь 800-летия основания Дрездена бал был возрожден, с тех пор он проводится ежегодно. Почетными гостями события в разные годы были королева Швеции Сильвия, актеры Катрин Денев, Тиль Швайгер, Жерар Депардье, Кристофер Ли. На балу в 2009 году Россию представлял Владимир Путин.