Поэма "Кому на Руси жить хорошо" впервые переведена на иврит для гастролей "Гоголь-центра"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Поэму "Кому на Руси жить хорошо" Николая Некрасова впервые перевели на иврит. Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь-центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Тель-Авиве, сообщил в субботу на мероприятии в Московской школе управления "Сколково" художественный руководитель театра Кирилл Серебренников.

"Впервые поэма Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" переведена на иврит. Мне совершенно не важно, как пройдут гастроли, мне важно, что теперь этот текст будет на иврите", - сказал худрук, пояснив, что актеры будут играть на русском, а текст на иврите будет транслироваться с помощью субтитров.

Режиссер отметил, что ему важно создавать мосты между культурами разных стран. "Культура до последнего должна противиться войне и до последнего сохранять коммуникацию", - добавил он.

На гастролях в Израиле театр представит спектакли Серебренникова "Мертвые души" и "Кому на Руси жить хорошо". Представления пройдут 1, 2 и 4, 5 сентября на сцене Камерного театра в Тель-Авиве. Организатором гастролей выступил некоммерческий проект M.ART, занимающийся популяризацией современной российской культуры в Нью-Йорке, Лондоне и Тель-Авиве.