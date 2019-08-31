Путин направил приветствие участникам Дрезденского оперного бала

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и зрителям Дрезденского оперного бала, проходящего в Санкт-Петербурге. Телеграмма главы государства опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Этот грандиозный музыкальный праздник впервые проходит за пределами Германии. Мы искренне рады, что знаменитый Дрезденский оперный бал приехал из Дрездена именно к нам - в Россию, в Санкт-Петербург", - заявил президент.

"Уже многие годы эти города объединяют крепкие побратимские связи, большой опыт гуманитарного взаимодействия и народной дипломатии. И сегодняшнее торжество отвечает духу дружбы и доверия, связывающему народы России, Германии да и всей Европы", - отметил Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия "открыта для сотрудничества в самых разных сферах". "Культуре, искусству принадлежит особая, вдохновляющая роль в укреплении взаимопонимания между людьми", - добавил он.

"Мы с добрым сердцем встречаем звезд мировой оперной сцены, известных артистов, музыкантов, дирижеров, деятелей культуры, представителей спорта, деловых и политических кругов. Уверен, что первый Дрезденский бал в Санкт-Петербурге пройдет с огромным успехом и станет традиционным, полным ярких культурных событий, благотворительных и просветительских начинаний", - заключил президент.

Дрезденский оперный бал впервые состоялся в 1925 году и проводился до начала Второй мировой войны. В 2006 году, в честь 800-летия с момента основания Дрездена, бал был возрожден и с тех пор проводится ежегодно. Почетными гостями события в разные годы были королева Швеции Сильвия, актеры Катрин Денев, Тиль Швайгер, Жерар Депардье, Кристофер Ли. На одном из балов - в 2009 году - Россию представлял Владимир Путин.

В этом году бал, считающийся одним из главных светских музыкальных мероприятий Европы, впервые проходит за пределами Германии.