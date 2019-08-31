ВГИК отметит свое 100-летие по-домашнему

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова (ВГИК) будет отмечать свое 100-летие по-домашнему, в стенах учебного заведения.

Торжественный вечер к столетию ВГИКа ожидается в 20-х числах сентября. Об этом в преддверии празднования сообщил журналистам ректор вуза Владимир Малышев. "Юбилей мы не хотим отмечать одним днем, как это принято, - официальное торжество, собрание, выступление официальных лиц и банкет. Мы отмечаем этот юбилей уже два года нашими творческими акциями, гастролями, мастер-классами, художественными выставками. Безусловно, выпускникам хочется собраться в знаменательном месте, поэтому мы сначала пофакультетно пособираемся, а потом будет один творческий вечер, где будут знаменитые выпускники, студенты, педагоги и все, кто приедет нас поздравить", - сказал он, добавив, что вечер, скорее всего, пройдет в 20-х числах сентября.

По его словам, сначала празднование предлагалось провести в Государственном Кремлевском дворце, но "многие выпускники не виделись десятилетиями, и хочется пообщаться, посидеть", поэтому было решено отмечать праздник в стенах родного вуза.

Преподаватель ВГИКа, кинорежиссер Владимир Меньшов подчеркнул, что ВГИК является уникальным учебным заведением. "Есть комплекс причин, делающих ВГИК уникальным учебным заведением, например, то, что вместе собираются одногодки, которые обучаются разным кинематографическим профессиям. Возникает некий кинематографический эффект, это входит в систему обучения ВГИКа - взаимопроникновение и взаимообучение. Те, кто вспоминают студенческие годы, говорят о том, что большую часть знаний они получили в коридорах. Главное, наблюдать друг за другом и смотреть, что делают другие. Вот этот эффект взаимного обучения очень важен", - отметил Меньшов.

По мнению Малышева, необходимо допускать больше молодых режиссеров к съемкам серьезных проектов. "Ребятам молодым пробиться невозможно, мы стоим за то, что из 120 фильмов, которые в год снимаются, пусть около 40 фильмов делают молодые, пусть из них будет пять-семь интересных, но это уже будет новое поколение", - добавил Малышев.

О вузе

ВГИК был основан 1 сентября 1919 года в Москве как Государственная школа кинематографии, которая стала первым в мире государственным образовательным учреждением по подготовке актеров, режиссеров, операторов и художников. Сейчас во ВГИКе готовят специалистов кино, видео, телевидения и других экранных искусств по программам высшего, среднего и дополнительного образования.

В апреле 2013 года президент России Владимир Путин присвоил ВГИК статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российский Федерации.