Закон о борьбе с билетными перекупщиками вступил в силу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральный закон №193-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Основы законодательства РФ о культуре", согласно которому, реализация билетов в театры и музеи по завышенным ценам будет запрещена, вступает в силу в воскресенье.

"С 1 сентября у наших театров, музеев, филармоний, концертных и выставочных площадок появятся новые инструменты для борьбы с перекупщиками. По вступающему в силу закону, торговать билетами могут только сами организации исполнительских искусств и уполномоченные ими лица. Реализация билетов по цене выше номинала запрещена", - сказала ТАСС председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

По ее словам, организации, которые страдают от действий перекупщиков, смогут вводить именные билеты и допускать на мероприятие по документам. Помимо этого, разрешается не принимать к возврату льготные и акционные билеты, а кроме того при возврате вводить отсечение в 72 часа. "Теперь перекупщики уже не смогут незадолго до начала спектакля сдать нереализованные билеты в кассу, и их "бизнес" станет невыгодным. Те театры, музеи, концертные залы, для которых проблема "билетной мафии" неактуальна, такими мерами могут не пользоваться", - пояснила глава профильного комитета Госдумы.

Ямпольская также обратила внимание, что обычные граждане - обладатели "лишних билетиков" - имеют право однократно продать билет по номиналу. Кроме того, по закону организации культуры теперь обязаны размещать на своих официальных сайтах информацию о стоимости билетов, о лицах, уполномоченных их продавать, о требованиях к оформлению билетов и к допуску на мероприятия.

Председатель комитета выразила тревогу из-за того, что изменения в Кодекс об административных правонарушениях пока не приняты. "Штрафы за незаконную перепродажу билетов не установлены. Правительство вносило два законопроекта пакетом, один мы отработали, второй пока в подвешенном состоянии. То есть преступление уже декларируется, но наказания за него пока нет", - поделилась она, добавив, что от комитета по культуре ситуация уже не зависит - другой комитет-исполнитель.

Ямпольская добавила, что еще летом комитет посоветовал директорам ведущих российских театров активно консультироваться с правительством, способствовать тому, чтобы комплекс мер по борьбе с "билетной мафией" как можно скорее начал реально действовать. "Следующий шаг Комитета Госдумы по культуре - борьба с незаконной перепродажей билетов в интернете и сайтами-"зеркалами". Комитет вместе с профессиональным сообществом уже приступил к разработке этого законопроекта, осенью мы планируем его внести в Госдуму", - поделилась она.

История принятия

Проект закона начали рассматривать в Госдуме в январе 2019 года, 27 июня он был поддержан. В июле закон был одобрен Советом Федерации. "Комитет Госдумы по культуре при доработке правительственного законопроекта постарался учесть интересы всех сторон: наиболее востребованных столичных театров, их региональных коллег и зрителей", - подчеркнула Ямпольская.