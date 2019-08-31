Театр Российской армии проведет юбилейный фестиваль "Лестница"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) проведет в воскресенье юбилейный, пятый фестиваль "Лестница", который в этому году пройдет в новом формате. Масштабный фестиваль-спектакль о театре будет идти одновременно со всех сторон здания на восьми площадках, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦАТРА.

"Театр Российской армии в этом сезоне отметит сразу две круглые даты - 90-й театральный сезон и 80-летие уникального здания театра, построенного в форме звезды. Этим датам и посвящен пятый фестиваль "Лестница", проходящий каждую осень на площади перед зданием театра", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, организаторы воссоздали своеобразный "круг времени". "Зрители, пройдя по нему вокруг здания театра, за два часа смогут посмотреть сцены из знаковых спектаклей, поставленных в Театре армии за 90 лет. В их числе "Укрощение строптивой" великого Алексея Попова, "Учитель танцев", ставший самой знаменитой работой Владимира Зельдина, а также "Смерть Иоанна Грозного" Леонида Хейфеца, "Дама с камелиями" Александра Бурдонского", - перечислила представитель пресс-службы, отметив, что в уличных постановках использованы подлинные, первозданые декорации.

"История любого театра - это в первую очередь его спектакли, которые шли много лет, и не оставили от себя ничего, кроме воспоминаний, старых афиш, программок и фотографий. В день открытия юбилейного сезона мы попробуем "оживить" легендарные постановки Театра армии, представить, как они могли выглядеть, и какими они были бы сегодня. Это не буквальная реконструкция сцен из спектаклей, а фантазии на их темы, встреча прошлого театра с его настоящим и будущим и, конечно же, признание ему в любви от молодых актеров и режиссеров", - так сформулировал идею фестиваля директор Театра армии Иван Чурсин.

По "Лестнице" истории

Согласно сценарию, церемония открытия фестиваля "Лестница" начнется в 15:30 мск с закладки мемориальной звезды Алексея Попова в фойе здания театра. "Алексей Попов являлся создателем Театра Армии и долгое время был его художественным руководителем. Это первая мемориальная звезда, которая будет напоминать нам о людях, оставивших неизгладимый след в истории Театра армии. Следом будут заложены звезды Владимира Зельдина, Людмилы Касаткиной, Любови Добржанской и других мастеров", - проинформировала представитель пресс-службы.

Она сообщила, что в 16:00 мск на центральной площади перед главным входом будет сооружена сцена в форме звезды, повторяющая очертания здания. "Здесь, прямо на глазах у зрителей, артисты построят макет театра высотой 2,5 метра", - продолжила собеседница агентства.

С обратной стороны театра зрители смогут побывать в небольшом фронтовом лагере, посмотрев выступление "фронтовой бригады". В музыкально-пластическом этюде война пройдет прямо на глазах у зрителей под песни военных лет в исполнении актеров театра вокруг настоящего армейского грузовика.

Кульминацией фестиваля станет возможность входа зрителей на большую сцену через "танковый" подъезд - специальные ворота, через которые на сцену может проехать военная техника. Гости отправятся в путешествие на поворотном круге, после чего увидят финал спектакля-синемоушн "Театр Звезда". "Этот вход для зрителей откроют впервые в истории театра", - подчеркнула представитель пресс-службы.

Завершит фестиваль праздничный концерт военных песен в исполнении актеров театра, в котором примут участие народная артистка РСФРС Алина Покровская и народная артистка России Лариса Голубкина.

Над программой фестиваля работали режиссеры Николай Берман, Грета Шушчевичюте, Ульяна Лукина и художник Александра Харина, заключила представитель пресс-службы ЦАТРА.