"Гоголь-центр" впервые открывает гастроли в Израиле

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова в воскресенье начинает свои первые гастроли в Израиле, которые пройдут в Тель-Авиве и продлятся до 5 сентября. Афишу тура составили два спектакля Серебренникова - "Мертвые души" и "Кому на Руси жить хорошо", сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В последние несколько лет обе эти постановки - и "Мертвые души", и "Кому на Руси жить хорошо" - много гастролировали по Европе и участвовали в крупных театральных фестивалях, включая БИТЕФ, Wiener Festwochen и Авиньонский фестиваль", - сказала представитель пресс-службы

По ее словам, сам Серебренников утверждает, что в каждом новом городе, будь то Вена, Рига или Белград, эти спектакли звучат совершенно по-разному, при том, что партитура их остается неизменной. "Израиль - страна со своими сложными культурными традициями, сильно повлиявшими на историю и развитие всего мирового искусства и, безусловно, отличающимися от традиций Западной Европы. Поэтому первые гастроли в Тель-Авиве должны стать интересным опытом не только для зрителей и для команды "Гоголь-центра", но и для самих постановок, в которые новая публика всегда привносит новые смыслы", - процитировали худрука "Гоголь-центра" в пресс-службе.

Сам же режиссер, выступая накануне гастролей на мероприятии в Московской школе управления "Сколково", сообщил, что поэму "Кому на Руси жить хорошо" Николая Некрасова впервые перевели на иврит. Текст поэмы будет представлен артистами "Гоголь-центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Тель-Авиве. Серебренников пояснил, что актеры будут играть на русском, а текст на иврите будет транслироваться с помощью субтитров.

Режиссер отметил, что ему важно создавать мосты между культурами разных стран. По его выражению, "культура до последнего должна противиться войне и до последнего сохранять коммуникацию".

Гастроли "Гоголь-центра" пройдут в Тель-Авиве в большом зале Камерного театра, рассчитанном на 960 мест. Показы "Мертвых душ" состоятся 1 и 2 сентября, "Кому на Руси жить хорошо" сыграют 4 и 5 сентября. Организатором гастролей выступил некоммерческий проект M.ART, занимающийся популяризацией современной российской культуры в Нью-Йорке, Лондоне и Тель-Авиве.