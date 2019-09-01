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Медведев поздравил коллектив ВГИК со 100-летним юбилеем вуза

Премьер отметил верность института своим традициям

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) со 100-летним юбилеем вуза. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

"Учиться и любить кино - на этом принципе воспитано несколько поколений ярких, талантливых и неординарных режиссеров, актеров, операторов, сценаристов, создавших художественный облик не только отечественного, но и мирового кинематографа," - говорится в сообщении.

Премьер отметил верность института своим традициям, а также атмосферу вуза и труд педагогов, делающих "все, чтобы раскрыть индивидуальность каждого студента, научить не бояться мыслить оригинально".

"Пусть юбилейный год будет для вас годом достижений, а история ВГИКа продолжается новыми именами и проектами. Желаю вам удачи, благополучия и всего наилучшего", - добавил Медведев.

О вузе

ВГИК был основан 1 сентября 1919 года в Москве как Государственная школа кинематографии, которая стала первым в мире государственным образовательным учреждением по подготовке актеров, режиссеров, операторов и художников. Сейчас во ВГИКе готовят специалистов кино, видео, телевидения и других экранных искусств по программам высшего, среднего и дополнительного образования.

В апреле 2013 года президент России Владимир Путин присвоил ВГИК статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российский Федерации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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