Реконструкцию здания театра "Сатирикон" планируют завершить осенью 2020 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Переезд труппы театра "Сатирикон" в отремонтированное здание театра запланирован на осень 2020 года. Об этом в воскресенье на сборе труппы сообщил художественный руководитель театра Константин Райкин.

"Въехать мы должны по планам, которые мы согласовывали, осенью не этого, а следующего года. Работа идет интенсивная", - сказал он.

Здание театра "Сатирикон" было закрыто на реконструкцию в июле 2015 года, в настоящее время спектакли большой сцены играют в здании "Планеты КВН", малой сцены - в учебном театре Высшей школы сценических искусств. Райкин добавил, что хочет, чтобы переезд в здание театра был ознаменован новым спектаклем.

Худрук также объявил планы на 80-й сезон театра. "С января-февраля я приступлю к постановке мольеровских "Плутней Скопена", которые мы впишем в наш уже идущий спектакль "Лекарь поневоле", так мы сэкономим на декорациях. У нас будет два Мольера в один вечер", - сказал Райкин.

Во второй половине сезона планируется нескольких ведущих режиссеров могут представить на сцене театра свои постановки. "У меня есть конкретная договоренность с четырьмя режиссерами по поводу их в ближайшее время постановок. Это Юрий Бутусов, Егор Перегудов, Дмитрий Крымов, Тимофей Кулябин", - сказал Райкин.

В начале 2020 года на малой сцене театр выпустит спектакль "Дорогая Елена Сергеевна" в постановке Владимира Жукова, ученика Камы Гинкаса. В проекте будут задействованы актриса Наталья Вдовина и молодые артисты театра. Райкин также напомнил, что в новом сезоне будет представлена постановка Евгения Марчелли по пьесе Александра Островского "Шутники", где одну из ролей исполнит сам Райкин.