Жители отдаленных районов Кузбасса смогут посмотреть киноверсии спектаклей театров региона

КЕМЕРОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Социально-культурный проект "Кузбасс. Без антракта", который позволит жителям малых городов и отдаленных районов области посмотреть постановки лучших театров региона, стартовал в воскресенье в Кемеровской области в рамках Года театра в России. Театральные коллективы снимут свои постановки на видео, которые потом покажут в кинозалах этих регионов, сообщила ТАСС начальник департамента культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

"Показы киноверсий спектаклей в муниципальных кинозалах дают возможность жителям из отдаленных территорий увидеть лучшие театральные и музыкальные постановки ведущих театрально-зрелищных учреждений региона", - сказала Евса.

Первый театральный кинопоказ в рамках нового проекта состоялся в воскресенье, 1 сентября. В кинозалах двенадцати территорий Кузбасса по случаю Дня знаний показали спектакль-сказку "Путешествие Алисы" в постановке Новокузнецкого драматического театра. Как рассказали журналистам в пресс-службе регионального департамента культуры и национальной политики, спектакль бесплатно посмотрели школьники, воспитанники детских домов, опекунские семьи, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также победители специальной благотворительной викторины совета по вопросам попечительства в социальной сфере в Кемеровской области - всего более 2,6 тыс. человек.

Проект будет проходить на протяжении всего театрального сезона, его участниками станут ведущие театры Кузбасса, которые снимут свои лучшие постановки для кинопоказов. Съемка спектаклей будет проводиться высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающем высокое качество видео и звука.