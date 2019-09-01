Трегулова: строительство нового корпуса Третьяковки может завершиться в 2021 году

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Строительство музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной может быть завершено в 2021 году. Об этом сообщила в интервью ТАСС генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Я очень рассчитываю, что все-таки в 2021 году мы его закончим", - сказала Трегулова журналисту Андрею Ванденко. Генеральный директор Третьяковки стала первым гостем эфира видеостудии ТАСС, запущенной к 115-летию агентства.

Новый корпус расположен недалеко от исторического здания галереи в Лаврушинском переулке. Трегулова напомнила, что первые разговоры о строительстве этого корпуса велись еще в 1998 году, однако реализация проекта неоднократно откладывалась.

В результате работы начались только в 2014 году. Площадь нового корпуса составит более 35 тыс. кв. м, высота - четыре-пять этажей.