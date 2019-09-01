В Казани прошла церемония награждения победителей детской премии "Главные герои-2019"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Церемония награждения победителей национальной детской премии "Главные герои-2019" состоялась в воскресенье в Казанском государственном цирке в формате шоу-представления, в котором приняли участие популярные телеведущие и артисты, трансляция прошла в эфире телеканала "Карусель".

"Большое спасибо организаторам за то, что этот праздник сегодня у нас в Казани. Хотел бы пожелать всем успешного конкурса и, чтобы мы еще раз здесь встретились", - отметил посетивший церемонию президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Также гостей премии поприветствовал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. "Рады приветствовать вас на этом замечательном празднике, который проводится в третий раз. Дети, которые являются жури этого уникального события, уникальной премии, надо сказать, самые благодарные и самые беспристрастные жюри", - подчеркнул он.

Мультипликационный сериал "Простоквашино" победил в номинации "Главные премьеры российских анимационных сериалов". "Премия "Главные герои" - свидетельство зрительского признания, и мы очень рады, что классический сюжет, по мотивам которого снят новый сериал, получил признание именно детской аудитории", - сказал журналистам директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

Всего победители были определены в 13 номинациях. Главным российским анимационным фильмом стал "Три богатыря и Наследница престола", лучшим зарубежным фильмом был признан "Монстры на каникулах 3". Победителем среди российских анимационных сериалов стал "Сказочный патруль", среди зарубежных - "Щенячий патруль".

В номинации "Любимая детская песня" выбрана композиция "Кто такие фиксики" из анимационного сериала "Фиксики". "Давайте рисовать!" стал главным познавательным ТВ-проектом, а "Спокойной ночи, малыши!" - фаворит среди развлекательных. Каляка-Маляка, актер Сергей Друзьяк ("Давайте рисовать!"), Оксана Федорова ("Спокойной ночи, малыши!") и Марфа Колоскова ("Завтрак на ура!") выбраны любимыми ведущими. Главным российским анимационным героем стал конь Юлий из мультфильма "Три богатыря и Наследница престола", а среди зарубежных героев приз завоевал Маршал ("Щенячий патруль").

О премии

Премия "Главные герои" впервые состоялась два года назад и определила лучшие детские проекты и главных детских героев 2017 года. В голосовании приняли участие несколько десятков тысяч ребят со всей России. Торжественную церемонию награждения посетили около тысячи звездных гостей с детьми, среди них представители шоу-бизнеса, популярные исполнители, актеры и режиссеры, а телеверсию премии посмотрели около 2,5 млн человек.