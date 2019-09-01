В Швейцарии открылся фестиваль "Музыкальный сентябрь"

МОНТРЁ /Швейцария/, 1 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Российское искусство стало почетным гостем, а музыканты из России - главными участниками 74-го ежегодного фестиваля "Музыкальный сентябрь", открывшегося в воскресенье в швейцарском Монтрё. В течение девяти дней в знаменитом зале имени Игоря Стравинского и на других концертных площадках выступят прославленные российские исполнители, прозвучит музыка Прокофьева, Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Скрябина, Балакирева, Шнитке, Шостаковича.

Намечена также обширная внеконцертная программа, которая даст возможность швейцарской публике познакомиться с русскими народными песнями и танцами, детским художественным творчеством, фотоснимками конкурса "Самая красивая страна" Русского географического общества и, конечно, с традиционной кухней.

В этом смысле фестиваль имеет два измерения. В зале Стравинского в воскресенье с аншлагом была представлена сказка Сергея Прокофьева "Петя и Волк" в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а на городской площади под сводами "Рынка Монтрё" тем временем звучала "Калинка" и другие народные песни, зажигательно и душевно исполненные группой "Фурор-бэнд" из Тамбова. Колоритным и вкусным дополнением к фольклорной музыке, веселым конкурсам и прибауткам стали пельмени, блины и другие яства русской кухни.

В приветственном послании фестивалю посол России в Швейцарии Сергей Гармонин отметил, что свое исполнительское мастерство продемонстрируют как всемирно известные коллективы и артисты нашей страны, в частности, Валерий Гергиев и Мариинский театр, Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр, так и молодые - восходящие звезды, лауреаты конкурса "Музыкальный Олимп". Посол тепло поблагодарил организаторов фестиваля и лично его директора маэстро Мишу Дамева "за готовность в очередной раз продемонстрировать миру сокровищницу русской классической музыки в исполнении современных российских музыкантов". Как подчеркнул Гармонин, "Музыкальный сентябрь" открывает масштабное культурное событие - "Русские сезоны - 2019" в Швейцарии. До конца года в альпийской республике пройдут концерты, выставки, ярмарки, в том числе приуроченные к Новому году и Рождеству.

Рассказать о русской душе

Отвечая в беседе с ТАСС на вопрос о том, чем был обусловлен выбор России в качестве почетного гостя фестиваля, маэстро Дамев сказал: "Потому что для меня - это самая красивая страна из существующих на свете. Многое связывает меня с Россией: я родился в Болгарии, моя семья любит Россию, я обожаю русскую музыку, и, кроме того, в течение почти 25 лет я был приглашенным дирижером оркестров в России, в том числе работал в Большом симфоническом оркестре и в Мариинском".

"Эта культура близка моему сердцу, и я хочу поделиться ею с людьми в Швейцарии, - отметил собеседник. - А что лучше, чем культура, может рассказать о русской душе! Я хочу открыть окно в эту огромную культуру - столь же большую, как и сама страна".

Дамев подчеркнул, что на фестивале выступят музыканты, входящие в число лучших в мире. По его словам, культура "наводит мосты, что очень важно в наше время, поскольку политику сейчас не всегда легко понять". Маэстро поблагодарил почетного генерального консула России в Лозанне и кантоне Во, бизнесмена, филантропа и полярного исследователя Фредерика Паулсена за поддержку, оказанную фестивалю. "Господин Паулсен оказал нам невероятно большую помощь, без него мы не смогли бы организовать такой фестиваль", - резюмировал директор.

Организатор внеконцертной программы фестиваля, глава компании "Русские вечера в Швейцария" Злата Смирнова сказала, что "программа очень насыщенная и разнообразная". Это концерты, вечера романса, джаза, советской поп-музыки, показы советских фильмов, три конференции на тему России, дискотека с чемпионатом по танцам. Поэтому "здесь каждый найдет для себя что-то интересное", подчеркнула она.